В Хакасии обнаружили кишечную палочку в спортшколе, где отравились дети

Всего зафиксировали семь случаев отравления

ТАСС, 10 июля. Кишечную палочку обнаружили в спортивной школе "Тея" в Хакасии, где отравились семь человек. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

"Распространению инфекции способствовали нарушения санитарно-гигиенического и технологического режима, что подтверждается результатами исследований смывов с технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства пищевой продукции, суточных проб, где обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении. По информации ведомства, спортсмены питались в столовой спортшколы.

Ранее сообщалось, что 6 июля среди детей и взрослых, прибывших из Кемеровской области для проведения сборов, произошло пищевое отравление. Всего зафиксировали семь случаев, двух человек, в том числе одного ребенка госпитализировали.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, они выехали в Кемеровскую область. Руководству школы выдали предписание об усилении контроля за проведением текущей дезинфекции в помещениях столовой. Ранее по факту отравления Следственный комитет начал проверку.