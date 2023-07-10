10 июля, 11:30

В Хакасии обнаружили кишечную палочку в спортшколе, где отравились дети

Всего зафиксировали семь случаев отравления

ТАСС, 10 июля. Кишечную палочку обнаружили в спортивной школе "Тея" в Хакасии, где отравились семь человек. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

"Распространению инфекции способствовали нарушения санитарно-гигиенического и технологического режима, что подтверждается результатами исследований смывов с технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства пищевой продукции, суточных проб, где обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении. По информации ведомства, спортсмены питались в столовой спортшколы.

Ранее сообщалось, что 6 июля среди детей и взрослых, прибывших из Кемеровской области для проведения сборов, произошло пищевое отравление. Всего зафиксировали семь случаев, двух человек, в том числе одного ребенка госпитализировали.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, они выехали в Кемеровскую область. Руководству школы выдали предписание об усилении контроля за проведением текущей дезинфекции в помещениях столовой. Ранее по факту отравления Следственный комитет начал проверку. 

Теги:
РоссияХакасия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация