Раскольники сломали руку прихожанке УПЦ во время захвата храма в Белой Церкви

По словам одной из очевидиц, медики, приехавшие на вызов, вместо того, чтобы оказать помощь, стали обвинять ее

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сломали руку прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Преображенском кафедральном соборе в Белой Церкви в Киевской области. Об этом сообщает УПЦ в своем Telegram-канале.

Как рассказала одна из очевидиц, представители ПЦУ во время захвата храма сломали руку прихожанке канонической церкви. После этого женщину выпустили с территории собора, а медики, приехавшие на вызов, "вместо того, чтобы оказать помощь, стали обвинять ее, зачем она сюда пришла". "Это все беззаконие, мы это понимаем", - говорит женщина на видео.

Ранее в понедельник Союз православных журналистов сообщил о том, что рейдеры ПЦУ рано утром прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора и в присутствии полиции начали взламывать двери храма с применением болгарки и кувалды. Они заблокировали ворота, не пропуская прихожан, а к тем, кто пытался прорваться, применяли силу и баллончики с перцовым газом. Действия рейдеров возглавлял священник ПЦУ Николай Гопайнич. Днем спикер ПЦУ "епископ Белоцерковский" Иван (Евстратий) Зоря сообщил о захвате храма, объявив о победе над "сторонниками русского мира" в Белой Церкви.

Борьбу за Преображенский собор представители раскольнической церкви ведут уже несколько месяцев. В апреле они начали сбор подписей за передачу храма в собственность ПЦУ. 29 июня 2023 года депутаты горсовета проголосовали за передачу храма в бесплатное пользование раскольнической церкви. Однако после этого прихожанам УПЦ неоднократно удавалось отстоять храм от рейдерского захвата.

Ранее глава административной службы Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Валерий Яблонский в комментарии Союзу православных журналистов заявлял, что Спасо-Преображенский собор - памятник архитектуры национального значения и его судьбу, согласно закону, может решать только кабинет министров.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ. Сразу после создания ПЦУ раскольники при поощрении властей начали силой захватывать храмы УПЦ, проводить собрания, на которых люди, не имеющие отношения к религиозным общинам, принимают решения об их переподчинении ПЦУ. По данным выступающего в интересах УПЦ адвоката Никиты Чекмана на начало июня, только в Киевской области власти незаконно перерегистрировали более 100 общин канонической церкви.