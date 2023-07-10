Угрозы коллекторов будут караться тюремным сроком до 10 лет

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов, связанную с применением насилия или угрозой его применения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и дополняет его статьей, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Так, для сотрудников кредитных организаций или нанятых ими коллекторов за угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющегося опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере, законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.

Аналогичные преступления, совершенные организованной группой либо с применением опасного для жизни или здоровья насилия или порчи имущества в особо крупном размере, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.