В Нижегородской области без электричества остаются менее 1 тыс. человек

Ситуация с погодой остается напряженной, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Горев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Менее 1 тыс. человек остается без электричества в Нижегородской области, где в выходные ухудшилась погода, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства региона Вячеслав Горев.

"В настоящее время обстановка с электроснабжением на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области стабильна. Отключенных потребителей менее 1 тыс. человек", - сказал Горев.

Он отметил, что все территориальные сетевые организации с субботы переведены на усиленный и особый режимы работы. "Массовых технологических нарушений допущено не было", - добавил зампред правительства. По его словам, обстановка с погодой остается напряженной. "Во второй половине дня на востоке Нижегородской области прогнозируется ухудшение неблагоприятных погодных условий", - пояснил Горев.

Ранее в субботу сообщалось, что отключения электроэнергии произошли из-за непогоды в пяти районах Нижегородской области.