В Берлине предъявили обвинения подозреваемому в нападении на офис российских журналистов

Активист, который в прошлом организовывал в городе акции против российских властей, отрицает все обвинения

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Берлина предъявила обвинения подозреваемому в нападении 6 мая 2022 года на здание в районе Штеглиц, в котором проживали и работали российские журналисты. Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD.

По его информации, речь идет об активисте Дмитрии Б., который живет в Германии с 90-х годов и в прошлом организовывал акции против российских властей в Берлине. Он находится в следственном изоляторе после задержания в декабре прошлого года. Прокуратура обвиняет его в покушении на убийство.

Следствие после изучения данных сотовой связи установило неоднократное нахождение его мобильного телефона и автомобиля рядом с местом преступления. В то же время неизвестно, как долго обнаруженное впоследствии самодельное взрывное устройство (СВУ) находилось у здания. На нем были найдены следы ДНК Дмитрия Б. Кроме того, следователи во время обысков его квартиры обнаружили материал, который был использован для создания СВУ.

Активист отрицает все обвинения. Как сообщил ARD, адвокат обвиняемого утверждает, что мужчина принимал у себя постоянно беженцев с Украины и что между ними якобы мог находиться провокатор, который все устроил. В то же время у следствия нет данных, которые бы подтверждали такой сценарий развития событий. Правоохранительные органы при этом уверены, что речь не идет о муляже СВУ, но пока непонятно, почему оно не взорвалось.

6 мая 2022 года окно одной из квартир дома в Штеглице было разбито брошенной с улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Данный предмет уничтожили саперы управляемым взрывом. Посольство РФ в ФРГ 7 мая прошлого года сообщило о предотвращении "вероятной попытки осуществления террористического акта" в отношении российских журналистов, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации.