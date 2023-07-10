В СК заявили, что сотрудничество с РАН повышает эффективность раскрытия преступлений

Глава ведомства Александр Бастрыкин также отметил, что считает полезным изучение в СК результатов уже проведенных РАН научных исследований для дальнейшего использования в практической деятельности ведомства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил важность сотрудничества СК и Российской академии наук (РАН). Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам рабочей встречи главы ведомства с президентом РАН Геннадием Красниковым.

"Председатель СК России отметил, что Российская академия наук выполняет важнейшую роль в формировании и реализации государственной политики в сфере науки и техники, а также обеспечении преемственности и координации научных исследований. Сложившееся между РАН и Следственным комитетом сотрудничество позволяет на высочайшем уровне проводить фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, что значительно повышает эффективность криминалистического и экспертного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также отметил, что считает полезным изучение в СК результатов уже проведенных РАН научных исследований для дальнейшего использования в практической деятельности ведомства.

Сотрудничество СК и РАН продолжается уже на протяжении нескольких лет после подписания соответствующего соглашения. За период совместной работы успешно реализован ряд совместных научных исследований по криминалистике, сделаны значимые шаги по разработке отечественной техники для криминалистических исследований ДНК.