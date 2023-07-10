10 июля, 12:39

В историческом здании в центре Петербурга произошел пожар в квартире

Проводится эвакуация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар произошел внутри доходного дома Р. Ф. Бистрома на Греческом проспекте в центре Санкт-Петербурга. Возгорание началось в квартире, проводится эвакуация, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"10 июля в 14:34 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, проспект Греческий, д. 27/2. Из опасной зоны проводится эвакуация. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара МЧС привлекло 6 единиц техники и 32 человека личного состава.

Семиэтажный доходный дом на Греческом проспекте был построен в конце XIX - начале ХХ века в эклектическом стиле. Архитектором выступил Василий Розинский, построивший множество оригинальных доходных домов, определивших облик некоторых улиц Петербурга. 

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