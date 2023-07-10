В Петербурге в результате столкновения грузовика и самосвала на ЗСД погибли два человека

Еще один пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,10 июля. /ТАСС/. Два водителя умерли на месте ДТП в результате столкновения самосвала и грузовика на 33-м км Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, также пострадал водитель легкового автомобиля, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля Porsche госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла 13:00 на 33-м км ЗСД. Неустановленный водитель, управляя самосвалом Shacman, совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль MAN под управлением водителя, участвующего в выполнении дорожных работ. В результате столкновения автомобиль MAN перевернулся на бок, а самосвал совершил столкновение с легковым автомобилем Porsche под управлением водителя 1977 года рождения, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и личности погибших.

Кроме того, в Telegram-канале ЗСД водителям сообщили, что в результате аварии движение оказалось блокировано по нескольким полосам. "На Северном участке ЗСД при движении от Е-18 "Скандинавия" в сторону КАД (Север) - аварийные грузовые ТС. Движение блокировано. Просим быть внимательными и осторожными, учитывать данную информацию при планировании времени поездки", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что движение открыто по одной полосе.