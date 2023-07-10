Суд заключил под стражу обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву в Москве

Неизвестный облил зеленкой адвоката и ее знакомую, которая находилась рядом, а потом скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кунцевский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о нападении на адвоката Елену Пономареву в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в минувший четверг на автобусной остановке на Рублевском шоссе. Неизвестный мужчина облил зеленкой 46-летнюю женщину и ее знакомую, которая находилась рядом, а потом скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, причастных к нападению.