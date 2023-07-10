В МЧС предупредили о возможных наводнениях в Сибири и на Дальнем Востоке

В Краснодарском крае возможно повышение уровня воды в реке Кубани до неблагоприятных отметок

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России подготовили прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на ближайшие семь дней. Об этом в понедельник ТАСС сообщили во ВНИИ ГОЧС.

"На текущей неделе подтопление объектов инфраструктуры возможно в районе Читы Забайкальского края, в районах населенных пунктов Нижнеудинск, Слюдянка и Ангарск Иркутской области. В южной части этого региона высока вероятность схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае возможно повышение уровня воды в реке Кубани до неблагоприятных отметок. В Якутии на реке Лене на участке Покровск - Якутск - Кангалассы возможно подтопление низменностей.

Также возможно ухудшение обстановки с природными пожарами на западе Чукотки, юге Магаданской области, центральной и западной частях Якутии, на севере Хабаровского и Забайкальского краев. Там ожидается сильный ветер с порывами свыше 18 м/с. "Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях", - добавили в институте.

Во второй декаде июля из-за сильного ветра и осадков прогнозируются сбои в работе транспорта и энергоснабжении на территории Сахалинской и Иркутской областей, Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.