На Кубани сбитый мотоциклистом ребенок умер в больнице

В результате ДТП пострадали еще три человека

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. В Краснодарском крае шестилетняя девочка, пострадавшая во время наезда мотоциклиста на пешеходов на нерегулируемом переходе в Темрюке, умерла в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"К сожалению, шестилетнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Позже в Госавтоинспеции Кубани сообщили, что умер также 46-летний мужчина, который приходится погибшей девочке отцом. Установлено, что водитель мотоцикла на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в понедельник, по предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла Honda допустил наезд на четверых пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Все пешеходы и сам водитель мотоцикла пострадали, были доставлены в больницу. Уточнялось, что среди пострадавших двое детей в возрасте шести и восьми лет.