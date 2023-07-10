10 июля, 13:27

Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Сергей Карпухин/ ТАСС
Ариан Романовский (Кузьмин) и Кирилл Суханов
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Представитель Сергея Чемезова попросил об этом, так как в деле содержатся порочащие сведения, а также в суде будут разглашены личные данные потерпевших и обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы закрыл для слушателей и СМИ рассмотрение дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, в котором обвиняются коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны.

Представитель потерпевшего просил закрыть процесс, так как в деле содержатся порочащие сведения, а также в суде будут разглашены личные данные потерпевших и обстоятельства дела. Никто, кроме Бигаева и его защиты, не возражал против закрытия процесса. 

Теги:
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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