10 июля, 13:39

СМИ: в Испании временно закрыли пляж из-за присутствия трех акул у берега

Как сообщила газета Periodico, спасатели разрешили отдыхающим купаться у берега только "до уровня колен"

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Пляж Паталавака (остров Гран-Канария) был временно закрыт из-за присутствия недалеко от берега акулы-молота и двух ее детенышей. Об этом в понедельник сообщила газета Periodico.

По ее информации, спасатели разрешили отдыхающим купаться у берега только "до уровня колен". Размер взрослой особи, предположительно акулы-молота, достигает двух метров.

Красный флаг несколько раз поднимался на пляже острова Гран-Канария еще с четверга, когда были замечены два катрана. Тогда ограничительные меры были введены для защиты самих акул, поскольку люди представляли для них опасность.

Большинство акул, встречающихся у берегов Канарских островов, как правило, безвредны для человека, однако люди часто преследуют этих рыб на лодках, чтобы заснять видео, чем немало их пугают. Молоты в поисках пищи часто выплывают на отмели, где могут находиться люди. Они особенно агрессивны в период появления потомства, поскольку самки обучают детенышей охоте в прибрежных зонах. 

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