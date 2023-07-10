В Измире к тушению природных пожаров привлекли авиацию

Местами огонь приблизился к жилой зоне

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Почти 20 единиц авиационной техники привлечено к тушению двух крупных лесных пожаров, которые в понедельник возникли в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря. Возгорания произошли в промышленных районах Алиага и Мендерес, местами огонь приблизился к жилой зоне, сообщает телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

Информация о пожарах поступила в районе 14:00 местного времени (совпадает с мск), спустя несколько минут в районы, где горит лес, были направлены авиация и наземная техника.

В уезде Алиага огонь тушат 6 вертолетов, 4 самолета, порядка 30 пожарных машин. В районе Мендерес для борьбы со стихией привлечены 5 вертолетов, 3 самолета и свыше 20 единиц наземной техники.

Тушение пожаров, как отмечается, осложняет сильный ветер. Температура воздуха в Измире составляет порядка 35 градусов, синоптики прогнозируют ее повышение в ближайшие дни до 40 градусов.