Пострадавшего от удара молнии под Воронежем ребенка перевезли на лечение в Москву

По данным регионального департамента здравоохранения, второго ребенка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Медики перевезли на лечение в Москву ребенка 2017 года рождения, который пострадал 3 июля от удара молнии в селе Нижний Икорец под Воронежем. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"Ребенка из ОДКБ [областной детской клинической больницы] №2 транспортировали в федеральный центр", - сообщила она.

Ранее медики сообщили ТАСС, что в двух женщин с двумя детьми вечером 3 июля ударила молния в селе Нижний Икорец Лискинском районе Воронежской области. Одна женщина погибла, другую и двух детей госпитализировали в Лискинскую райбольницу. Женщину 1994 года рождения с ребенком 2017 года рождения поместили в отделение реанимации, ребенка 2022 года рождения - в отделение травматологии. Позже из реанимации маму с ребенком в тяжелом и крайне тяжелом состоянии перевезли в Воронеж: женщину - в областную больницу №1, ребенка - в областную детскую больницу №2.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, остававшегося в Лискинской РБ ребенка выписали в удовлетворительном состоянии, а женщину из реанимации в Воронежской областной клинической больницы №1 перевели в ожоговое отделение, она находится в состоянии средней степени тяжести.