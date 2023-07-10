Попытки ракетных ударов ВСУ и выдача ВНЖ в упрощенном порядке. Главные события 10 июля

Попытки ракетных ударов ВСУ по территории России

ВСУ 9 июля предприняли попытку ракетных ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Системы ПВО и средства РЭБ уничтожили все боеприпасы, жертв и разрушений нет, сообщил начальник Главного штаба Вoздушно-космичeских сил генерал-полковник Виктор Афзалов. По его словам, Киев использовал три советские зенитные ракеты С-200 для атаки Крымского моста и аэродрома Морозовск.

Выдача ВНЖ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранцам, заключившим с Вооруженными силами контракт во время проведения специальной военной операции, получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Кроме того, документ позволяет высококвалифицированным специалистам оформить бессрочный ВНЖ, если они работали на терротории РФ не менее двух лет.

Задержание руководителей частной клиники за организацию незаконной миграции украинцев

Сотрудники ФСБ задержали руководителей частной клиники, которые организовывали незаконную миграцию граждан Украины. По данным спецслужбы, более 150 иностранцев прибыли на территорию России и вcтали на учет в Московском рeгионе.

Презентация российского аналога "Ласточки"

Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" представил образец отечественного скоростного электропоезда "Ласточка". Электричка выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года, отметили в СТМ. Замгендиректора компании Антон Зубихин рассказал, что конструктивная особенность нового поколения поездов позволяет развивать скорость в 200 км/ч.

Внесение в реестр эстремистов и террористов Черняка

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов владельца компании "Хортиця" и "Первак" Евгения Черняка. Он обвиняется в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.