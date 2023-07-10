В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один человек

Повреждены жилой дом и хозпостройка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. Один житель села Подывотье Брянской области получил ранение в понедельник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также повреждены жилой дом и хозпостройка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что поврежден жилой дом и хозяйственная постройка, на месте работают экстренные и оперативные службы. Затем будет оценен ущерб и проведено восстановление.

Село Подывотье находится в Севском районе Брянской области и расположено приблизительно в 2 км от границы с Украиной. Численность населения составляет около 500 человек.