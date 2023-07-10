ВС РФ 17 августа рассмотрит жалобу по возбуждению дела на экс-главу Ростовского облсуда

Дело Елены Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ 17 августа рассмотрит жалобу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой о разрешении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ возбуждения в ее отношении уголовного дела о получении семи крупных взяток, следует из картотеки суда.

В мае 2023 года ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы ранее арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ.

По данным газеты "Коммерсантъ", у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона. Как отмечало издание, за вознаграждения эти судьи изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.