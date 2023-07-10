В Нижегородской области выявили ОПГ, организовавшую незаконный въезд в РФ иностранцев

Продолжаются оперативно-следственные действия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), причастной к организации масштабного межрегионального канала незаконного въезда в Россию иностранных граждан, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации масштабного межрегионального канала незаконного въезда в Россию иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Установлено, что с начала января 2021 года по начала марта 2022-го участники ОПГ готовили и направляли в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о целях въезда иностранцев, гарантийных обязательствах юрлиц, выступающих в качестве приглашающей стороны.

На основании этих фиктивных сведений мигранты получали законные основания для въезда, проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ в течение трех лет.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области в отношении трех лидеров ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов и обстоятельств, совершенных указанными лицами противоправных действий.