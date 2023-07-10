В Кировской области сняли введенные из-за птичьего гриппа ограничения

Специалисты зарегистрировали 10 очагов птичьего гриппа у чаек в 7 районах

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области отметили ограничительные мероприятия, введенные в мае после обнаружения птичьего гриппа у чаек в нескольких муниципалитетах. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Александр Соколов в ходе оперативного совещания в правительстве.

"Мы сняли ограничения, связанные с распространением высокопатогенного гриппа птиц. Специалисты оперативно приняли исчерпывающие меры для ликвидации очагов заболевания. Благодарю всех за слаженную работу", - сказал Соколов.

Как отметил зампред правительства области Юрий Терешков, было зарегистрировано 10 очагов в семи районах. "Вся птица в домашних хозяйствах привита, повторных очагов не выявлено", - сказал Терешков.

Он отметил, что специалисты ветеринарной службы проводили лабораторные исследования перелетных птиц, занимались ликвидацией погибших птиц.

В мае власти региона ввели карантин после обнаружения птичьего гриппа у чаек в нескольких муниципалитетах Кировской области. На территориях очагов запрещалось лечить больных птиц, ввозить и вывозить их и инкубационные яйца, вывозить продукты убоя птиц, перемещать и перегруппировать их. Также в эпизоотических очагах нельзя было охотиться на птиц и вывозить инвентарь, корм, который каким-то образом контактировал с зараженными особями.