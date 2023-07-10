В Петербурге при пожаре в историческом доме спасли 10 человек

Еще 30 человек эвакуировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные в ходе тушения пожара в историческом доходном доме Р. Ф. Бистрома на Греческом проспекте в центре Санкт-Петербурга спасли 10 человек, еще 30 человек были эвакуированы. Спустя 2,5 часа после возгорания пожар удалось ликвидировать, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"Пожар ликвидирован. По уточненной информации, в ходе тушения пожара спасены 10 человек, эвакуированы 30 человек. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в доме 27/2 на Греческом проспекте поступила спасателям в 14:34 мск. Возгорание началось с комнаты в 15 кв. м в девятикомнатной коммунальной квартире. К ликвидации пожара МЧС привлекло 32 человека личного состава и 6 единиц техники.

Семиэтажный доходный дом на Греческом проспекте был построен в конце XIX - начале ХХ века в эклектическом стиле. Архитектором выступил Василий Розинский, построивший множество оригинальных доходных домов, определивших облик ряда улиц Петербурга.