10 июля, 15:23

Осужденных за убийство младенца врачей Сушкевич и Белую этапировали в Калининград

Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, осужденные по делу об убийстве новорожденного ребенка, этапированы в колонии Калининградской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат одной из осужденных Камиль Бабасов.

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"Их этапировали в Калининградскую область для отбытия наказания. Они уже в регионе", - сказал он.

Как добавил ТАСС другой представитель Сушкевич - адвокат Андрей Золотухин - осужденные могут находиться в Калининградской области уже как минимум две недели. "Сушкевич написала письмо своей подруге-врачу о том, что она уже в Калининграде. Письмо пришло на прошлой неделе, еще сколько-то дней на пересылку, поэтому она может находиться здесь уже две недели", - сказал он.

Между тем Бабасов добавил, что защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ. "Мы на этой неделе подаем кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ", - отметил адвокат.

В сентябре 2022 года главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсудом действия Белой квалифицированы как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году их уже судили в Калининграде по этому же делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла доказанной вину врачей в гибели ребенка. 

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