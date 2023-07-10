На юге Москвы загорелся ангар

Объект находится на улице Подольских Курсантов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в металлическом ангаре, стоящем на территории компании "Атомэнергопроект" на юге Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На улице Подольских Курсантов, на территории "Атомэнергопроекта", горит металлический ангар", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщали о возгорании на площади 120 кв. м. "Площадь пожара увеличилась до 200 кв. м", - сказали в столичном главке МЧС.

Кроме того, во время тушения произошел взрыв газового баллона, который располагался в ангаре. "Никто из людей не пострадал", - отметили в ГУ МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре по адресу: улица Подольских Курсантов, д. 1, стр. 2, поступила в 17:57. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания", - сообщили в московском главке МЧС.

В новость внесены изменения (19:14 мск) - уточняется площадь пожара.