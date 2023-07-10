В КБР правоохранители изъяли 115 тыс. пачек контрафактного табака

Подозреваемый привозил сигареты из других регионов страны

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Полицейские в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) изъяли 115 тыс. пачек немаркированной табачной продукции у местного жителя. Подозреваемый привозил сигареты из других регионов страны, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД по КБР.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР совместно с коллегами из регионального УФСБ России при отработке оперативной информации в селения Аушигер Черекского района провели обследование домовладения, принадлежащего ранее судимому 57-летнему местному жителю.

В ходе обыска жилища правоохранители обнаружили и изъяли 115 тыс. пачек сигарет, из которых 23,5 тыс. были оклеены поддельными марками, а 91,5 тыс. вовсе не имели акцизов. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость незаконной табачной продукции превысила 13,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Стражам правопорядка хозяин домовладения пояснил, что нелегальный товар приобрел в других субъектах России для дальнейшей реализации на территории республики.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ", - уточнили в ведомстве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.