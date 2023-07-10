В Коми до 27 июля намерены завершить ликвидацию последствий нефтеразлива

На месте разлива проводится сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, откачка воды из приямков и оборудованного гидрозатвора, зачистка территории, срезка замазученного кустарника, завоз и распыление сорбента

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском месторождении под Усинском в Республике Коми должны быть завершены до 27 июля, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

"На месте разлива сегодня проводится сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, откачка воды с пленкой из приямков и оборудованного гидрозатвора, зачистка территории, срезка замазученного кустарника, завоз и распыление сорбента. Задействованы 105 человек и 16 единиц техники. По плану ликвидации работы должны быть завершены до 27 июля", - сообщила министр в своем Telegram-канале. На 14 июля запланировано обследование акватории Колвы и береговой линии на лодках.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около 1 га почвы.

По данным Росприроднадзора, в реку могло попасть около 1 тыс. куб. м нефти. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. В Усинском округе действует режим повышенной готовности, местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды.