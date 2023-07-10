В Туле в ДТП с мопедом и грузовиком погибли два человека

Среди них ребенок

ТУЛА, 10 июля. /ТАСС/. Мопед и грузовая машина столкнулись в понедельник на трассе М-2 "Крым" в Ленинском районе Тулы. В результате аварии погиб мужчина, управлявший мопедом и его пассажир 2013 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Тульской области.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир мопеда - мальчик 2013 года рождения. В момент происшествия они находились без защитной экипировки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла в 17:10 на 182-м км автодороги М-2 "Крым" в Ленинском районе, входящем в городской округ Тулы. Предварительно установлено, что мопеда выезжал с второстепенной дороги на федеральную трассу, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN.