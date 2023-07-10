МЧС направило аэромобильную группировку на Кубань для ликвидации последствий непогоды

В составе группировки 35 спасателей, 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. МЧС России направило дополнительно аэромобильную группировку в поселок Джубга Туапсинского района Краснодарского края для помощи населению и ликвидации последствий ливней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Краснодарского края, в том числе в Сочи, действует штормовое предупреждение. В превентивных целях в Туапсинский район дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщили в министерстве. В составе группировки 35 спасателей, 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.

Кроме того, в МЧС сообщили, что продолжаются работы в поселке Мирный федеральной территории Сириус. "На данный момент остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений", - уточнили в ведомстве.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также в Сириусе.

Спасатели МЧС России оказывают помощь населению круглосуточно: откачивают воду из зданий, перевозят на лодках людей из подтопленных районов. Всего привлечены 174 человека и 66 единиц техники.

Синоптики прогнозируют ливни с градом и подъемы уровня воды в реках Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 12 июля. Штормовое предупреждение в Сочи, где дожди наиболее интенсивные, продлили до конца дня вторника, здесь ожидаются подъемы уровня воды в реках, ливни с грозами и градом, есть опасность формирования смерчей, возрастает риск схода селевых потоков.