В Великом Новгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве найденной в бочке девушки

Вину в совершении убийства мужчина признал полностью

ТАСС, 10 июля. Новгородский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве девушки, тело которой ранее было обнаружено в бочке на балконе одного из многоквартирных домов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"Обвиняемый в жестоком убийстве молодой девушки полностью признал вину в совершенном преступлении. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал полностью. Сегодня по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в начале июня в ходе ссоры обвиняемый ручкой от сумки задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней мужчина спрятал тело девушки в бочку и вместе со своим знакомым вынес тело на балкон, при этом он пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц обвиняемый переехал с данной квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. По информации пресс-службы прокуратуры Новгородской области, ведомство поддержало ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ТАСС сообщал о том, что сообщение об обнаружении на балконе тела убитой поступило в правоохранительные органы 7 июля. Ранее сообщалось, что девушка длительное время не выходила на связь с родными, ее мать обратилась в правоохранительные органы. Следственный отдел по Великому Новгороду возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в совершении убийства мужчина признал полностью.