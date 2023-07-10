10 июля, 16:03
Военная операция на Украине

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

В ведомстве отметили рассказ добровольца о том, что перед приездом украинского журналиста его избивали и угрожали убить

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российскими военнопленными. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

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В ведомстве отметили, что российский доброволец, находившийся в плену у украинцев, рассказал о том, что перед приездом украинского журналиста его избивали, угрожали убить. Это было сделано для того, чтобы записать его признание в том, что российские военные наносят удары по мирному населению Украины. Также он рассказал, что ВСУ гонят пленных перед наступающими киевскими подразделениями на запорожском направлении для "разминирования", чтобы погибали они, а не украинские военные.

"Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка", - сказали в СК. 

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