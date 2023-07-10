На Кубани остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений

Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи спецтехники

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. В поселке Мирный Краснодарского края по состоянию на вечер понедельника остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что подтопление около 150 жилых домов и придомовых территорий произошло около 00:00 в поселке Мирный, людей эвакуировали. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи спецтехники.

"Работы в поселке Мирный федеральной территории Сириус продолжаются. На данный момент остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений. Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению в круглосуточном режиме. Проводят работы по откачке воды, а также перевозят из подтопленных районов людей при помощи плавсредств", - говорится в сообщении с уточнением, что к ликвидации последствий непогоды привлечено 174 человека и 66 единиц техники.

На территории Краснодарского края, в том числе в Сочи, действует штормовое предупреждение. В связи с этим в Туапсинский район, где возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ее составе 35 спасателей, 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.

Синоптики прогнозируют ливни с градом и подъемы уровня воды в реках Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 12 июля. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды/