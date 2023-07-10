В Северной Осетии трое туристов сорвались со склона

Инцидент произошел в районе села Бад Алагирского района

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Трое туристов сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Трое туристов сорвались со склона в районе с. Бад Алагирского района. О происшествии в МЧС сообщил руководитель туристской группы. По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту п. Мизур - перевал Архонский - пос. В. Фиагдон - Кармадон - г. Казбек - п. Чми", - сообщили в министерстве.

На помощь туристам выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек и 1 единицы техники.

По данным МЧС России, туристическая группа была зарегистрирована. "На данный момент из-за плохой связи нет четкого понимания, на которой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами", - сообщили в министерстве. Там отметили, что транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны горного селения Нар, долины реки Льядон, другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур.