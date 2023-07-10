Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали

Никто не пострадал

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в отдельно стоящем металлическом ангаре на юге Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 200 кв. м, на площади 50 кв. м произошло обрушение кровли ангара. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщали, что площадь пожара в ангаре на юге Москвы увеличилась до 200 кв. м, а во время тушения произошел взрыв газового баллона, который располагался в ангаре. Никто не пострадал.

Информация о пожаре на ул. Подольских Курсантов поступила в 17:57 мск. Пожар возник в отдельно стоящем металлическом ангаре.