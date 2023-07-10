10 июля, 16:51

Полиция ищет неизвестных, срезавших кожу с головы человека из-за его прически под Москвой

Артем Коротаев/ ТАСС, архив
© Артем Коротаев/ ТАСС, архив

В результате происшествия пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных избили молодого человека и срезали волосы вместе с кожей возле магазина в Электростали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел возле магазина. Двое неизвестных стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе ГУ МВД России уточнили ТАСС, что инцидент произошел накануне, но известно стало о нем только в понедельник, когда в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции разыскивают двух неизвестных. Проводится проверка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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