В Башкирии в ДТП погиб один человек

Еще шестеро пострадали

ТАСС, 10 июля. В Башкирии в Мелеузовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, включая четырех детей, еще один погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В понедельник в 20:30 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что в Мелеузовском районе в населенном пункте Зирган по улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: мотоблок с тележкой и мотоцикл. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадало шесть человек, в том числе четыре ребенка", - говорится в сообщении.

Водитель мотоблока погиб. Угрозы жизни детей нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.