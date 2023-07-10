На Кубани после наезда мотоциклиста на пешеходов возбудили дело

В результате ДТП погибли два человека

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Краснодарском крае после ДТП в Темрюке, где нетрезвый мотоциклист наехал на пешеходов на нерегулируемом переходе. Расследовать дело будут в управлении СК РФ по Краснодарскому краю, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Темрюкскому району СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в Темрюке, по предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла Honda допустил наезд на четверых пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пять человек, включая водителя мотоцикла, пострадали и были доставлены в больницу. Уточнялось, что среди пострадавших двое детей в возрасте шести и восьми лет. Позже шестилетняя девочка и ее 46-летний отец от полученных травм в медучреждении скончались. Госавтоиснпекция Кубани сообщала, что установлено нахождение водителя мотоцикла на момент совершения ДТП в состоянии опьянения.

Следователем назначены автотехническая и медицинские судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, однако в связи с тем, что в результате ДТП водитель получил повреждения различной степени тяжести, он находится под охраной в медучреждении.