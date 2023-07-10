В Подмосковье задержали одного из напавших на молодого человека из-за прически

Двое мужчин 9 июля стали пренебрежительно обращаться к пострадавшему из-за его прически, избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из мужчин, который напал на молодого человека в Электростали и срезал ему волосы вместе с кожей.

"Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения", - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника преступления.

Инцидент произошел 9 июля возле магазина. Двое неизвестных стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.

В прокуратуре Подмосковья ТАСС сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Пострадавший госпитализирован, правоохранительными органами проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.