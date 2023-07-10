10 июля, 17:38,
обновлено 10 июля, 17:49

В Сочи два туриста заблудились в Агурском ущелье

Спасатели выдвинулись на поиски

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски двух туристов, заблудившихся в Агурском ущелье в Сочи, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели выехали в Агурское ущелье, где "застряли" два туриста. Погода молодых людей не смутила, они отправились на прогулку, но вернуться обратно самостоятельно не смогли - заблудились и решили не искать путь по скользким камням", - говорится в сообщении.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Из поселка Мирный на федеральной территории эвакуированы около 420 человек, в пунктах временно размещения в Сочи находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена во время подтоплений из-за дождей, туристы продолжают отдых. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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