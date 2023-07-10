В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Правоохранительные органы региона устанавливают подозреваемых

ТАСС, 10 июля. Неизвестный убил в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают", - сказал собеседник агентства. По его словам, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".