Мэр Донецка сообщил о ранении пожилой женщины в результате обстрела ВСУ

Она получила серьезные ожоги, уточнил Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина получила серьезные ожоги в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"Результаты варварского обстрела поселка Грабари Куйбышевского района. Зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по ул. Величкиной с последующим возгоранием. Во время пожара многочисленные ожоги получила проживающая в доме женщина 1966 года рождения. Пострадавшая госпитализирована", - написал мэр.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под обстрелом на протяжении трех часов находились Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы города. За это время из ствольной артиллерии и РСЗО было выпущено 111 снарядов. Город подвергался обстрелам 21 раз.