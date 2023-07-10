СК подтвердил возбуждение дела об убийстве замглавы мобилизационного отдела в Краснодаре

Его передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае подтвердили возбуждение уголовного дела об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, сообщили журналистам в СУ СК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации. По данным следствия, сегодня рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Константиновича Маслова уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР", - говорится в сообщении.