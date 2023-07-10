В Мурманской области из-за прорыва водопроводной сети ввели режим ЧС

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам

ТАСС, 10 июля. /ТАСС/. Власти города Кола Мурманской области, в котором проживает около 9 тыс. человек, ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с аварией на участке водопровода. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве региональной безопасности Мурманской области.

"В Коле введен режим функционирования "ЧС". Причина - авария на участке сети водопровода в районе 1 437 км Октябрьской железной дороги. В соответствии с постановлением администрации Кольского района организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится постоянный мониторинг обстановки", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, специалисты "Мурманскводоканала" приступили к аварийно-восстановительным работам.

"В зоне порыва сети обеспечено оцепление, доступ граждан и проезд транспортных средств в эту зону закрыт. Водоснабжение Колы переключено на резервную линию", - говорится в сообщении.