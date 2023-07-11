В Нижнем Новгороде при пожаре погиб один человек

Еще шесть пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, шестеро, включая пятерых детей, пострадали в результате пожара в жилом доме на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. В результате пожара один человек погиб", — говорится в сообщении.

Пожар произошел в доме по улице Бекетова, 5Б. Его площадь составила 80 кв. м. Последствия пожара ликвидировали в 00:14 мск.

Для ликвидации пожара привлекались 80 человек и 24 единицы техники, в том числе 51 человек и 13 единиц техники от регионального главка МЧС.