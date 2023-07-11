В Амурской области из-за нападения лисы ввели карантин по бешенству

Речь идет о селе Грибское Благовещенского района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели в селе Грибское в Амурской области из-за лисы, которая напала сначала на собаку, затем на ребенка. Об этом сообщается во вторник на сайте Управления ветеринарии по региону.

"Карантин по бешенству введен в селе Грибское Благовещенского района. Опасное заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на подворье местного жителя и напала на собаку", - говорится в сообщении. Затем на помощь собаке бросилась девочка и в результате была оцарапана.

Ребенка сразу доставили в медучреждение, где ей была оказана необходимая помощь. Впоследствии лабораторные исследования подтвердили у лисы бешенство.

В настоящее время ветеринарные специалисты проводят подворовой обход и повторно вакцинируют от бешенства животных.