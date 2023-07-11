В Хабаровском крае за сутки потушили пожары на площади 6,7 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 260 человек, 9 единиц техники и 10 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Лесные пожары на территории 6,7 тыс. га потушили в Хабаровском крае за сутки, действующими остаются свыше 40 возгораний площадью 67,4 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрирован 41 пожар на общей площади 67 421 га. <...>. За истекшие сутки ликвидировано 18 пожаров на площади 6 656,5 га", - говорится в сообщении. Днем ранее в Хабаровском крае были зарегистрированы пожары на общей площади почти 69,9 тыс. га.

Возгорания в основном расположены в северных Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах, они возникли на большом удалении от поселений в труднодоступной местности из-за сухих гроз. Есть также возгорания в Верхнебуреинском и Николаевском районах. В крае последние недели стояла жаркая погода с температурами выше нормы на 1-2 градуса, сейчас на части территории отмечаются кратковременные дожди.

На действующих пожарах в регионе работают 260 человек, задействовано 9 единиц техники, 10 воздушных судов. В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, проведении спасательных работ. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность со штрафом на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, на юридических лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Накануне правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии и Хабаровского края в связи с природными пожарами. Введение режима повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.

"Ситуация с пожарами в северных районах сложная. Сейчас, самое важное не допустить увеличения площадей. Введение межрегионального режима ЧС позволит привлечь в регион дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний. К сожалению, пока синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому будем бороться с возгораниями путем наращивания сил и средств пожаротушения", - приводятся в сообщении на сайте правительства Хабаровского края слова министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировали 414 пожаров на общей площади почти 260,5 тыс. га.