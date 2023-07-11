В Якутии горят 323 тыс. га леса

Возгорания тушат более 1 тыс. человек

ТАСС, 11 июля. Площадь лесных пожаров в Якутии выросла за сутки с 318,5 тыс. га до 323 тыс. га, возгорания тушат более 1 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

"Всего на начало суток действует 149 лесных пожаров с общей площадью 323 034 га. Из них локализовано 7 на общей площади 1 640 га в Амгинском, Верхнеколымском, Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском, Мирнинском районах", - сообщил Коноплев.

В рамках межрегионального маневрирования из Бурятии, Забайкальского края и других субъектов страны в Якутии на тушении природных возгораний работают более 200 пожарных-десантников, в Усть-Майский район для усиления группировки приехали 50 пожарных, ранее тушивших пожары в Магаданской области. В ликвидации возгораний задействовано порядка 40 единиц техники и авиация, два вертолета Ми-8МТВ МЧС России.

"Самолеты-зондировщики Як-40 Росгидромета и Ан-26 "Атмосфера" при наличии ресурсной облачности готовы к вылету в горимые районы", - добавил Коноплев.

По его словам, за минувшие сутки пожарные ликвидировали 26 лесных пожаров общей площадью 14 514 га в Амгинском, Алданском, Верохнеколымском, Момском, Оймяконском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. В результате авиационного и космического мониторинга обнаружено 10 новых лесных пожаров на площади 83,3 га. Пожары появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркнул Коноплев.

С 3 июля в Якутии действует режим ЧС регионального характера, 10 июля было принято решение о введении на территории Якутии и Хабаровского края режима ЧС межрегионального характера. "Это будет способствовать оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств", - пояснил глава республики Айсен Николаев.