В Хабаровске за час выпала почти четверть месячной нормы осадков

Есть подтопления в частном секторе, сообщили в городской администрации

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 30 мм осадков выпало в Хабаровске за час в результате сильного ливня, обрушившегося на город накануне. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

"По данным разных метеостанций, в городе выпало 2-3 мм осадков, а в южной части Хабаровска - 30 мм за час. Месячной нормой осадков для Хабаровска в июле считается 137 мм", - сказали в Гидрометцентре.

Во вторник в Хабаровске идет небольшой дождь, погода начнет улучшаться во второй половине дня. В целом южная и центральная части Хабаровского края находятся под влиянием фронтальных разделов, в разных районах отмечаются кратковременные дожди.

Как сообщили ТАСС в администрации Хабаровска, сейчас ситуация на дорогах стабилизировалась, есть подтопления в частном секторе.

Днем в понедельник в Хабаровске была гроза с ливнем, возникшая на контрастах температур, связанных с затоком холодного воздуха. Ливень был особенно интенсивным в Южном районе Хабаровска. Там затопило торговый центр, подтопило улицы Флегонтова, Вахова, Ворошилова, Павла Морозова, Богачева, Индустриальная. Ливневки не справились с мощным потоком воды.