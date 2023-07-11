Число жертв наводнений на севере Индии превысило 40 человек

Наиболее сложная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Не менее 41 человека погибли в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд. Об этом во вторник сообщила газета The Times of India.

Ранее сообщалось о 28 погибших. Обильные осадки в северо-восточных районах Индии были вызваны комбинацией двух факторов: муссонных дождей и притока влажных воздушных масс из региона Средиземноморья. Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

Наиболее сложная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах блокированы сотни туристов.

Во вторник в столице Индии, как ожидается, уровень воды в реке Ямуне превысит уровень опасной отметки. Власти города считают, что угрозы масштабных разрушений нет, но главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал чиновников "сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией". В столице в воскресенье был зафиксирован 40-летний максимум по выпавшим за сутки осадкам - 153 мм.