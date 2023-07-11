В Приангарье уголовное дело о нападении на военкома переквалифицировали на теракт

ЧП произошло в сентябре 2022 года

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о вооруженном нападении на военного комиссара города Усть-Илимска Иркутской области, совершенное в сентябре 2022 года, переквалифицировано, теперь стрелявший обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222-223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия). Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"Была переквалификация с учетом собранных доказательств", - сообщили в прокуратуре.

Пресс-служба следственного управления СК по региону во вторник сообщила, что расследование уголовного дела завершено. По информации прокуратуры, оно направлено в 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу. В результате противоправных действий военкомату причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

"По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурант в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника, находясь в помещении актового зала военного комиссариата в городе Усть-Илимск Иркутской области, из обреза одноствольного ружья произвел три прицельных выстрела в военного комиссара, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений", - говорится в сообщении регионального СУ СК. После этого злоумышленник разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее. Двое мужчин, находившиеся в военкомате, вынесли пострадавшего из здания и передали скорой помощи, затем локализовали возгорание.

Как сообщал ТАСС, раненного военкома из Усть-Илимска санавиацией доставляли в Иркутск, где пострадавший провел в больнице больше месяца и был выписан в ноябре 2022 года. 29 медиков, спасших военного комиссара, получили почетные грамоты и благодарности губернатора региона.

Нападение на военкома произошло 26 сентября 2022 года. Ранее уголовное дело в отношении стрелявшего мужчины было возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).