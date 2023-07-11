В Удмуртии на полигоне ТБО произошел пожар

В ликвидации огня участвуют 23 человека и 12 единиц техники

ТАСС, 11 июля. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 10 тыс. кв. м в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС во вторник.

"В 03:39 (02:39 мск - прим. ТАСС) 11 июля в ходе космического мониторинга в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Удмуртии поступило сообщение о термической точке в Можгинском районе. По координатам обнаружено горение полигона ТБО городе Можга. В настоящий момент ориентировочная площадь горения составляет около 10 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

На месте тушения пожара работают 23 человека, 12 единиц техники.