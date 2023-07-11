11 июля, 04:29

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км

Он расположен в северной части острова Парамушир

ТАСС, 11 июля. Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 4 км. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

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"11 июля 2023 года 15:54 (06:54 мск). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

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